МИД РФ заявило, что "удивлено сообщением о подготовке изменений" в минских соглашениях Украиной

“Я не видела этих заявлений. Хочется надеяться, что вы все-таки ошибаетесь, потому что, если, не успев вернуться из Парижа, украинская делегация уже сейчас начинает думать о возвращении туда и проведении нового саммита в „нормандском формате“, тем более рассуждает опять об изменении минских договоренностей, это вызывает уже не сожаление, а удивление”, — подчеркнула дипломат.

“Надеюсь, что все-таки это либо не так процитировано, либо это не является официальной позицией киевских властей. Потому что, приехав в Париж, мне кажется, представители Украины четко услышали позицию международного сообщества, в данном случае в рамках „нормандского формата“, о необходимости неукоснительного соблюдения и реализации последовательности действий, зафиксированных в минских договоренностях”, — продолжила она.

“Возможно, они рассчитывали услышать что-то другое, но им пришлось услышать именно это: что минские договоренности безальтернативны, их нужно выполнять и последовательность шагов, которые там указаны, верна. В принципе, то же самое мы говорили на всех уровнях и до встречи в „нормандском формате“, но иногда людям приятнее услышать это лично, глаза в глаза, что и было сделано, — отметила Захарова. — Хочется надеяться, что все-таки за время возвращения в Киев из Парижа услышанное не забылось”.

Как писал УНН, Украина планирует подготовить изменения к минским соглашениям к следующей “нормандской встрече”, которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.