Зміни до мінських угод Україна планує підготувати перед наступною “нормандією” - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Україна планує підготувати зміни до Мінських угод до наступної “нормандської зустрічі”, яка запланована на березень 2020 року. Про це заявив в ефірі телеканалу Hromadske член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков, передає УНН.
“Ми точно напишемо ці пропозиції (до наступної „нормандської зустрічі“ - ред.), вони навіть були в ініціативах Президента готові. Але за ті чотири місяці наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовилися сторони ... можна зробити до березня”, — сказав Резніков.
Резніков, зазначив, що чинні угоди потрібно переглянути для того, щоб вони спрацювали.
Окрім того, він сказав, що підготовлену редакцію угод потім хочуть обговорити з політичними радниками та міністрами закордонних справ чотирьох країн.
Нагадаємо, переговори у “нормандському форматі” відкривають вікно можливостей для імплементації мінських угод.
Додамо, що наступний саміт в нормандському форматі відбудеться за чотири місяці.
Як повідомлялося, “нормандська четвірка” обговорила програму дій на наступні чотири місяці.