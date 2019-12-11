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Зміни до мінських угод Україна планує підготувати перед наступною “нормандією” - Резніков

Зміни до мінських угод Україна планує підготувати перед наступною “нормандією” - Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Україна планує підготувати зміни до Мінських угод до наступної “нормандської зустрічі”, яка запланована на березень 2020 року. Про це заявив в ефірі телеканалу Hromadske член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков, передає УНН.

“Ми точно напишемо ці пропозиції (до наступної „нормандської зустрічі“ - ред.), вони навіть були в ініціативах Президента готові. Але за ті чотири місяці наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовилися сторони ... можна зробити до березня”, — сказав Резніков.

Резніков, зазначив, що чинні угоди потрібно переглянути для того, щоб вони спрацювали.

Окрім того, він сказав, що підготовлену редакцію угод потім хочуть обговорити з політичними радниками та міністрами закордонних справ чотирьох країн.

Нагадаємо, переговори у “нормандському форматі” відкривають вікно можливостей для імплементації мінських угод.

Додамо, що наступний саміт в нормандському форматі відбудеться за чотири місяці.

Як повідомлялося, “нормандська четвірка” обговорила програму дій на наступні чотири місяці.

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