В ЄС підвели підсумки зустрічі "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Переговори у “нормандському форматі” відкривають вікно можливостей для імплементації мінських угод. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Представництва Європейського Союзу в Україні, передає УНН.
“Заходи, що були погоджені в рамках „нормандського формату“, а також поновлена взаємодія сторін під час вчорашнього саміту у Парижі є важливими кроками. Їх швидка та ретельна імплементація є необхідною і матиме прямий позитивний вплив на життя людей на сході України по обидва боки від лінії розмежування. Нова динаміка переговорів у „нормандському форматі“ відкриває вікно можливостей, яке сторони повинні використати задля прогресу в імплементації Мінських угод. Це залишається ключем до тривалого та мирного вирішення конфлікту на сході України та посприяє значному покращенню стосунків між ЄС та Росією”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ЄС цінує конструктивний підхід з боку України та очікує, що Росія і надалі використовуватиме свій вплив задля втілення Мінських угод у повному обсязі.
Також вказано, що ЄС знову підтверджує свою підтримку зусиллям Франції та Німеччини в рамках “нормандського формату” та роботи Тристоронньої контактної групи і готовий надалі підтримувати зусилля із розмінування та діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
“ЄС нагадує про свою повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, наступний саміт в Нормандському форматі відбудеться за чотири місяці.
Також нагадаємо, “Нормандська четвірка” обговорила програму дій на наступні чотири місяці.