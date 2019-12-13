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У МЗС РФ заявили, що на нормандському саміті "Москва вирішила свої задачі краще інших"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російська делегація на саміті в нормандському форматі, який пройшов 9 грудня в Парижі, не ставила захмарних цілей, тому “вирішила поставлені завдання краще і ефективніше інших”. Про це заявив в п’ятницю заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко на засіданні міжнародного дискусійного клубу “Валдай”, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

За його словами, головним завданням української делегації було спробувати відкрити мінський комплекс заходів і спробувати змінити порядок дій, який там позначений. “Як ви розумієте, наша задача була абсолютно протилежною, — вказав дипломат. — І нам вдалося добитися головного: ще раз підтвердження з боку президента України Володимира Зеленського прихильності мінським угодами. Будуть знову різні інтерпретації зустрічі, оцінки, але те, з чим Зеленський їхав в Париж, йому не вдалося зробити”.

Руденко також зазначив, що дискусії на саміті в Парижі часом проходили на підвищених тонах. “Якийсь час там були ідеї переробити той документ, який був узгоджений у вересні, — пояснив він. — Але твердість нашого лідера все це запобігла. Таким чином, наша делегація зіграла краще і ефективніше, а захмарних завдань ми не ставили”.

Порушуючи тему наступної зустрічі в “нормандському форматі”, заступник міністра зазначив, що стверджувати, що вона пройде через чотири місяці поки рано. “У нас були випадки, коли намічалися дати зустрічей, а потім вони скасовувалися, — сказав Руденко. — Дійсно, ситуація досить непередбачувана. І як буде розвиватися далі ця історія, багато в чому буде залежати і від ситуації усередині України, і від того, як будуть сприйняті підсумки паризького „бенефісу“ Зеленського”.

Зазначимо, що у Кремлі заявили, що хочуть “подумки повернути усіх в Париж” та “нагадати Україні” домоволенності.

Також, МЗС РФ заявило, що “здивоване повідомленням про підготовку змін” до мінських угод Україною.

До того ж, раніше стало відомо, що Україна планує підготувати зміни до мінських угод до наступної “нормандської зустрічі”, яка запланована на березень 2020 року. Про це заявив член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков.

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