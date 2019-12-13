У МЗС РФ заявили, що на нормандському саміті "Москва вирішила свої задачі краще інших"

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російська делегація на саміті в нормандському форматі, який пройшов 9 грудня в Парижі, не ставила захмарних цілей, тому “вирішила поставлені завдання краще і ефективніше інших”. Про це заявив в п’ятницю заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко на засіданні міжнародного дискусійного клубу “Валдай”, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.