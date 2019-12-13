В МИД РФ заявили, что на нормандском саммите "Москва решила свои задачи лучше других"

По его словам, главной задачей украинской делегации было попытаться вскрыть минский комплекс мер и попробовать изменить порядок действий, который там обозначен. “Как вы понимаете, наша задача была совершенно противоположной, — указал дипломат. — И нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям. Будут опять разные интерпретации встречи, оценки, но то, с чем Зеленский ехал в Париж, ему не удалось сделать”.

Руденко также отметил, что дискуссии на саммите в Париже порой проходили на повышенных тонах. “Какое-то время там были идеи переработать тот документ, который был согласован в сентябре, — пояснил он. — Но твердость нашего лидера все это предотвратила. Таким образом, наша делегация сыграла лучше и эффективнее, а заоблачных задач мы не ставили”.

Поднимая тему следующей встречи в “нормандском формате”, замминистра отметил, что утверждать, что она пройдет через четыре месяца пока рано. “У нас были случаи, когда намечались даты встреч, а затем они отменялись, — сказал Руденко. — Действительно, ситуация достаточно непредсказуемая. И как будет развиваться дальше эта история, во многом будет зависеть и от ситуации внутри Украины, и от того, как будут восприняты итоги парижского „бенефиса“ Зеленского”.

Отметим, что в Кремле заявили, что хотят “мысленно вернуть всех в Париж” и “напомнить Украины” домоволенности.

Также, МИД РФ заявил, что “удивлен сообщением о подготовке изменений” в минские соглашения Украиной.

К тому же, ранее стало известно, что Украина планирует подготовить изменения в минские соглашения к следующей “нормандской встречи”, которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехстороннем контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.