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В МИД РФ заявили, что на нормандском саммите "Москва решила свои задачи лучше других"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Российская делегация на саммите в нормандском формате, который прошел 9 декабря в Париже, не ставила заоблачных целей, поэтому “решила поставленные задачи лучше и эффективнее остальных”. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

По его словам, главной задачей украинской делегации было попытаться вскрыть минский комплекс мер и попробовать изменить порядок действий, который там обозначен. “Как вы понимаете, наша задача была совершенно противоположной, — указал дипломат. — И нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям. Будут опять разные интерпретации встречи, оценки, но то, с чем Зеленский ехал в Париж, ему не удалось сделать”.

Руденко также отметил, что дискуссии на саммите в Париже порой проходили на повышенных тонах. “Какое-то время там были идеи переработать тот документ, который был согласован в сентябре, — пояснил он. — Но твердость нашего лидера все это предотвратила. Таким образом, наша делегация сыграла лучше и эффективнее, а заоблачных задач мы не ставили”.

Поднимая тему следующей встречи в “нормандском формате”, замминистра отметил, что утверждать, что она пройдет через четыре месяца пока рано. “У нас были случаи, когда намечались даты встреч, а затем они отменялись, — сказал Руденко. — Действительно, ситуация достаточно непредсказуемая. И как будет развиваться дальше эта история, во многом будет зависеть и от ситуации внутри Украины, и от того, как будут восприняты итоги парижского „бенефиса“ Зеленского”.

Отметим, что в Кремле заявили, что хотят “мысленно вернуть всех в Париж” и “напомнить Украины” домоволенности.

Также, МИД РФ заявил, что “удивлен сообщением о подготовке изменений” в минские соглашения Украиной.

К тому же, ранее стало известно, что Украина планирует подготовить изменения в минские соглашения к следующей “нормандской встречи”, которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехстороннем контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.

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