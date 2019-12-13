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У Кремлі заявили, що хочуть "подумки повернути усіх в Париж" та "нагадати Україні" домоволенності

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Якщо Україна дійсно хоче внести зміни в мінські угоди після саміту в Парижі, це потрібно буде довго і напружено аналізувати трьом іншим учасникам “нормандського формату”, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Я хочу всіх подумки повернути в Париж, в минулий понеділок, і нагадати документ, який був узгоджений учасниками саміту і який в принципі можна і треба вважати успіхом”, — сказав журналістам у п’ятницю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він нагадав: “У підсумкових угодах паризького саміту „нормандського формату“ в преамбулі у другому параграфі говориться, що мінські угоди продовжують бути основою роботи „нормандського формату“, держави-учасники якого прихильні їх повного виконання”. “Якщо після понеділка сталася якась зміна позицій однієї зі сторін, а саме Києва, то це питання, яке належить довго і напружено аналізувати всім трьом іншим учасникам “нормандського формату”, — упевнений представник Кремля.

Пєсков сказав, що Президенту України Володимиру Зеленському для вирішення проблеми Донбасу потрібно не руку тиснути російському лідерові Володимиру Путіну, а виконувати мінські домовленості.

“Що стосується Криму, то краще Путіну тиснути руку, не піднімаючи питання про Крим”, — зауважив на це Пєсков. “Що стосується Донбасу, то тут треба не Путіну тиснути руку, а треба виконувати мінські домовленості — і тоді можна буде усім потиснути руку і привітати з тим, що українці вирішили свій внутрішньоукраїнський конфлікт”, — додав представник Кремля.

Варто нагадати, що МЗС РФ заявило, що “здивоване повідомленням про підготовку змін” до мінських угод Україною.

До того ж, раніше стало відомо, що Україна планує підготувати зміни до мінських угод до наступної “нормандської зустрічі”, яка запланована на березень 2020 року. Про це заявив член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков.

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