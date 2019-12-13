У Кремлі заявили, що хочуть "подумки повернути усіх в Париж" та "нагадати Україні" домоволенності

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Якщо Україна дійсно хоче внести зміни в мінські угоди після саміту в Парижі, це потрібно буде довго і напружено аналізувати трьом іншим учасникам “нормандського формату”, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.