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В Кремле заявили, что хотят "мысленно вернуть всех в Париж" и "напомнить Украины" домоволенности

Киев  •  УНН

 • 10382 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Если Украина действительно хочет внести изменения в минские соглашения после саммита в Париже, это предстоит долго и напряженно анализировать трем остальным участникам “нормандского формата”, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Я хочу всех мысленно вернуть в Париж, в прошлый понедельник, и напомнить документ, который был согласован участниками саммита и который в принципе можно и должно считать успехом”, — сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил: “В итоговых соглашениях парижского саммита „нормандского формата“ в преамбуле во втором параграфе говорится, что минские соглашения продолжают быть основой работы „нормандского формата“, государства — участники которого привержены их полному выполнению”. “Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам “нормандского формата”, — уверен представитель Кремля.

Песков сказал, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому для решения проблемы Донбасса нужно не руку жать российскому лидеру Владимиру Путину, а выполнять минские договоренности.

“Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме”, — заметил на это Песков. “Что касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности — и тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт”, — добавил представитель Кремля.

Стоит напомнить, что МИД РФ заявило, что “удивлено сообщением о подготовке изменений” в минские соглашения Украиной.

К тому же, ранее стало известно, что Украина планирует подготовить изменения в минские соглашения к следующей “нормандской встречи”, которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.

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