Макрон обсудил с Путиным проблематику транзита газа в государства ЕС через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин и французский президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили проблематику транзита газа в государства ЕС через территорию Украины. Об этом говорится в пресс-центре Кремля, передает УНН.
“Лидеры дали положительную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского „Комплекса мер“. Президент России отметил необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечения режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что была нарушена “проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины”.
В Кремле сообщили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Как УНН сообщал ранее, представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что судьбоносный прорыв на прошедшем в Париже саммите в “нормандском формате” не был достигнут.
Добавим, что следующий саммит в нормандском формате состоится через четыре месяца.
Как сообщалось, “нормандская четверка” обсудила программу действий на следующие четыре месяца.