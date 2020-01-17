В Париже временно закрыли Лувр из-за забастовок против пенсионной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Париже в пятницу, 17 января, временно прекратили работу музея Лувр, из-за забастовки против изменений в пенсионной реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Парижский музей Лувр закрыли в пятницу, поскольку десятки протестующих перекрыли вход, чтобы изменить решение французского правительства с капитальных изменений в пенсионной системе", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что некоторые протестующие пели "Мона Лиза бастует, Леонардо бастует". Впервые с начала забастовок 5 декабря Лувр был закрыт. Ежедневно музей посещают около 30 000 человек.
"В видеороликах в социальных сетях видно разъяренных посетителей, которые кричат на протестующих, чтобы выразить свое разочарование. Недели забастовок и протестов повлияли на работу общественного транспорта, школ, больниц, суда и даже оперных театров и Эйфелевой башни", - добавили в СМИ.
Указано, что розничные торговцы сообщили об убытках от забастовок, особенно в период праздников. Эти убытки связаны с прогнозом доходов Франции, поскольку они зависят от бизнеса. Убытки оценивают в 80 млн евро.
Напомним, в Париже продолжаются столкновения между полицией и противниками пенсионной реформы.