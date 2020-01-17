ФОПам підвищили ліміти доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Фізичним особам - підприємцям підвищили ліміт граничного доходу. Про це повідомила у Faceboook нардеп від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає УНН.
"Чудова новина для бізнесу. Ми ухвалили поправку до законопроекту №1210, яка передбачає підвищення лімітів для ФОПів 1, 2 та 3 груп до 1, 5 та 7 мільйонів гривень на рік відповідно", - написала Підласа.
За її словами, розмір лімітів для ФОПів давно не відповідає реальному стану економіки і має бути принаймні проіндексований, не говорячи вже про те, що підприємці потребують більшого простору для розвитку.
"Майже аналогічне підвищення лімітів закладене в ініційований мною законопроєкт №2338. Але і така версія підходить - чим раніше ліміти збільшаться, тим краще", - зазначила Підласа.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків.