Рада схвалила зміни до Податкового кодексу щодо деофшоризації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків щодо деофшоризації. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві передбачає запровадження міжнародних стандартів податкового контролю.
Так, законопроект передбачає, що прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу контролюючої особи, частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел.
Контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно із поданням річної декларації про майновий стан і доходи за відповідний календарний рік.
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"До другого читання надійшло 2 219 правок, з яких 1 174 враховано, а 1 045 відхилено. Законопроект спрямований на розвиток і збереження капіталу в Україні і ті способи, які я вже казав, – це суттєве покращення норм з врегулювання оподаткування прибутку підприємств. Запроваджується нова модель фінансової відповідальності", - зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроекту.
За його словами, запроваджуються обставини, які пом’якшують відповідальність платника податків та звільняють його від відповідальності.
Так, за словами авторів законопроекту, його ухвалення дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету за рахунок підвищення прозорості міжнародних транзакцій суб’єктів господарювання та запобігатиме використанню агресивних схем податкового планування. А також сприятиме запровадженню міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі, вдосконалить процедуру адміністрування податків та зборів, а також сприятиме дотриманню принципу справедливості оподаткування.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому законопроект №1209-1 (альтернативний до №1209) щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві. За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, законопроекти 1209-1 та 1210 спрямовані на деофшоризацію, ту, яку обіцяли багато урядів і скликань.