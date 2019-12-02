Стефанчук закликав нардепів розглянути законопроекти щодо деолігархізації і деофшоризації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Представник Президента України Володимира Зеленського у ВР Руслан Стефанчук закликав парламентарів розглянути законопроекти щодо деолігархізації і деофшоризації, визначені Зеленським як невідкладні. Про це він заявив під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Я, як представник президента у ВР, просив би звернути особливу увагу на необхідність розгляду і прийняття тих проектів, які визначені Президентом як невідкладні, зокрема, мова йде про №1209 і №1210, це так звані закони про деолігархізацію і деовширізацію. Тому що це є надзвичайно важливим процесом, який ми повинні започаткувати, щоб він отримав відповідне законодавче регулювання", - зазначив Стефанчук.
Нагадаємо, 5 липня ще попередній Кабмін схвалив проект закону щодо деофшоризації та захисту прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг.