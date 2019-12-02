Стефанчук призвал нардепов рассмотреть законопроекты о деолигархизации и деофшоризации

"Я, как представитель президента в ВР, просил бы обратить особое внимание на необходимость рассмотрения и принятия тех проектов, которые определены Президентом как неотложные, в частности, речь идет о №1209 и №1210, это так называемые законы о деолигархизации и деофширизации. Потому что это является чрезвычайно важным процессом, который мы должны начать, чтобы он получил соответствующее законодательное регулирование", - отметил Стефанчук.

Напомним, 5 июля еще предыдущий Кабмин одобрил проект закона о деофшоризацию и защите прав потребителей в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.