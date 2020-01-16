Нардепи ухвалили законопроект про деофшоризацію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №1209-1 (альтернативний до №1209) щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві. Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає узгодження положень низки Законів України із положеннями Податкового кодексу України.
"Ці два закони (№1209-1 та №1210) спрямовані на деофшоризацію, ту, яку обіцяли багато урядів і скликань. Ці законопроекти покликані припинити ті схеми, які існують у великому бізнесі і допомагають не сплачувати податки в України", - зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроекту.
На думку автора законопроекту, його прийняття дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету за рахунок підвищення прозорості міжнародних транзакцій суб’єктів господарювання. А також запобігатиме використанню агресивних схем податкового планування, сприятиме запровадженню міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі, вдосконалить процедуру адміністрування податків та зборів, а також сприятиме дотриманню принципу справедливості оподаткування.
Нагадаємо, 3 грудня 2019 року парламентарі ухвалили за основу законопроект №1209-1 щодо вдосконалення адміністрування у податковому законодавстві.