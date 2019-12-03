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ВР попередньо підтримала спрямований на деофшоризацію законопроект

ВР попередньо підтримала спрямований на деофшоризацію законопроект

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу проект закону №1209-1 (альтернативний до №1209) щодо вдосконалення адміністрування у податковому законодавстві. Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект передбачає узгодження положень низки законів із положеннями Податкового кодексу України.

"Ці два закони (№1209-1 та №1210) спрямовані на деофшоризацію, ту, яку обіцяли багато урядів і скликань. Ці законопроекти покликані припинити ті схеми, які існують у великому бізнесі і допомагають не сплачувати податки в України", - зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроекту.

Додамо, що наразі у ВР почали розглядати за повною процедурою законопроект №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Нагадаємо, представник Президента України Володимира Зеленського у ВР Руслан Стефанчук закликав парламентарів розглянути законопроекти щодо деолігархізації і деофшоризації, визначені Зеленським як невідкладні.

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