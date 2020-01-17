ФЛП повысили лимиты доходов

"Великолепная новость для бизнеса. Мы приняли поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение лимитов для ФЛП 1, 2 и 3 групп до 1, 5 и 7 миллионов гривен в год соответственно", - написала Пидласа.

По ее словам, размер лимитов для ФЛП давно не соответствует реальному состоянию экономики и должен быть по крайней мере проиндексирован, не говоря уже о том, что предприниматели требуют большего пространства для развития.

"Почти аналогичное повышение лимитов заложено в инициированный мной законопроект №2338. Но и такая версия подходит - чем раньше лимиты увеличатся, тем лучше", - отметила Пидласа.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов.



