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Свідчення відчаю російської державної машини та пропаганди: МЗС про оголошення Зеленського в розшук у рф

Свідчення відчаю російської державної машини та пропаганди: МЗС про оголошення Зеленського в розшук у рф

Київ • УНН

 • 54368 перегляди

Міністерство закордонних справ заявило, що оголошення в росії у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували російські повідомлення про оголошення в розшук президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.

російські повідомлення про нібито оголошення мвс рф у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги,

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

У МЗС України нагадали, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора володимира путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.

Нагадаємо

росія оголосила президента України Володимира Зеленського в розшук за невизначеними кримінальними звинуваченнями.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
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