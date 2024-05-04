Свідчення відчаю російської державної машини та пропаганди: МЗС про оголошення Зеленського в розшук у рф
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ заявило, що оголошення в росії у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди.
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували російські повідомлення про оголошення в розшук президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.
російські повідомлення про нібито оголошення мвс рф у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги,
Доповнення
У МЗС України нагадали, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора володимира путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.
Нагадаємо
росія оголосила президента України Володимира Зеленського в розшук за невизначеними кримінальними звинуваченнями.