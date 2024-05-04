Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды: МИД об объявлении Зеленского в розыск в рф

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали российские сообщения об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

российские сообщения о якобы объявлении мвс рф в розыск Президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания, - говорится в сообщении.

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В МИД Украины напомнили, что в отличие от никчемных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора владимира путина по подозрению в совершении военных преступлений является вполне реальным и подлежит исполнению в 123 государствах мира.

Напомним

россия объявила президента Украины Владимира Зеленского в розыск по неопределенным уголовным обвинениям.