Від штрафів до позбавлення волі: яке покарання пропонують за дезінформацію

"У нас є два блоки: це адміністративна відповідальність за поширення та розповсюдження дезінформації і порушення правил про спростування та надання відповіді, а також вимог прозорості. Також кримінальна відповідальність за системне, умисне, масове розповсюдження дезінформації. Тобто, якщо, медіа чи будь-хто помилився, розповсюджуючи інформацію – у нього є можливість виправитись, але у випадку, коли це системно, навмисно, й інформація стосується широкого кола осіб і становить суспільний інтерес, ми розуміємо, що це навмисна робота, спрямована на те, щоб вплинути на суспільну думку, її змінити, і відповідно, досягти своїх цілей. І у такому випадку має з’явитись відповідальність", - розповів Максимчук.

Так, адміністративна відповідальність застосовується виключно судом за умови задоволення заяви Уповноваженого, а у випадку, коли дезінформація добровільно спростовується – є штраф.

Також суд притягатиме до адміністративної відповідальності за такі порушення: нерозміщення або відсутність відповіді на звернення Уповноваженого, коли використовується "індекс довіри", а організація його не отримала, а також коли змінюється адреса розміщення неправдивої інформації.

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У міністерстві повідомили, що положення про кримінальну відповідальність за дезінформацію діятиме до встановлення повного контролю над територією України.

"Тільки у нас закінчується гібридна війна, ця частина статті припиняє своє існування. Тільки у випадку розміщення навмисно недостовірних повідомлень, що становлять загрозу нацбезпеки, власне є штраф або виправні роботи – встановлюються від 2 до 6 місяців, і відбуваються за місцем роботи засудженого, отримується частина заробітку у дохід держави", – повідомив заступник міністра.

"Ми розуміємо, що великою загрозою є боти, а також фейкові акаунти, які розповсюджують велику кількість дезінформації, і в цьому випадку, це умисні дії, що спрямовані на те, щоб ввести суспільствол в оману. У такому випадку є і позбавлення волі. Це не йдеться про журналістів, це не йдеться про конкретних осіб чи блогерів. Це спрямована, організована інформаційна атака, і власне за це має бути більш жорстка відповідальність, так само як і за фінансування таких дій. Тобто, коли ми говоримо про те, що хтось фінансує таку діяльність, і суд встановить, що дійсно це було, то дійсно, це таке, за що необхідно відповідати... Але знову ж таки, повернуся, дуже багато було дискусій, що журналістів будуть саджати в тюрму, є кримінальна відповідальність у вигляді штрафу, у вигляді виправних робіт, але до в’язниці ніхто не сяде", - зазначив Максимчук.

Нагадаємо, що в Україні планують запровадити деякі зміни щодо статусу журналіста.



