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У ВР зареєстрували законопроект про медіа: що відомо

У ВР зареєстрували законопроект про медіа: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про медіа. Відповідний документ був внесений 27 грудня під № 2693, передає УНН.

Зазначимо, що наразі тексту законопроекту “Про медіа” і супровідних документів ще немає.

Авторами законопроекту стали: Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Ірина Констанкевич, Олександр Кабанов, Андрій Боблях, Єлізавета Богуцька, Тетяна Тябуха, Павло Сушко, Дмитро Нальотов. Всі вони є членами Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Також до авторів законопроекту входить член Комітету з питань свободи слова Тетяна Циба.

Також зазначимо, всі автори, окрім Ірини Констанкевич є членами партії “Слуга народу”. Вона представляє депутатську групу “За майбутнє”.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 31 грудня цього року розробити та направити на розгляд Верховної Ради законопроект щодо врегулювання діяльності медіа в Україні.

Раніше цього місяця міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський не прийшов на публічне обговорення намірів його Міністерства запровадити жорстке регулювання журналістської діяльності та передбачити кримінальну відповідальність для медійників — у відомстві пообіцяли запросити журналістів на дискусію “пізніше”.

Як раніше повідомляв УНН, у місії ООН з прав людини висловили стурбованість щодо того, як розроблятиметься закон про боротьбу з дезінформацією в Україні, оскільки такий закон міг би суперечити зобов’язанням держави щодо свободи думок і вираження поглядів та інформації.

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