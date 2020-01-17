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От штрафов до лишения свободы: какое наказание предлагают за дезинформацию

Киев • УНН

 • 19478 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. За распространение дезинформации, в зависимости от ее умышленности или случайности, планируется как административная, так и уголовная ответственность. Об этом во время презентации проекта закона о противодействии дезинформации рассказал заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, передает корреспондент УНН.

От штрафов до лишения свободы: какое наказание предлагают за дезинформацию

"У нас есть два блока: это административная ответственность за распространение дезинформации и нарушение правил об опровержении и предоставлении ответа, а также требований прозрачности. Также уголовная ответственность за системное, умышленное, массовое распространение дезинформации. То есть, если, медиа или любой ошибся, распространяя информацию - у него есть возможность исправиться, но в случае, когда это системно, намеренно, и информация касается широкого круга лиц и представляет общественный интерес, мы понимаем, что это намеренная работа, направленная на то, чтобы повлиять на общественное мнение, его изменить, и соответственно, достичь своих целей. И в таком случае должна появиться ответственность", - рассказал Максимчук.

Так, административная ответственность применяется исключительно судом при условии удовлетворения заявления Уполномоченного, а в случае, когда дезинформация добровольно опровергается - есть штраф.

Также суд будет привлекать к административной ответственности за такие нарушения: неразмещение или отсутствие ответа на обращение Уполномоченного, когда используется "индекс доверия", а организация его не получила, а также когда меняется адрес размещения ложной информации.

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В министерстве сообщили, что положение об уголовной ответственности за дезинформацию будет действовать до установления полного контроля над территорией Украины.

"Только у нас заканчивается гибридная война, эта часть статьи прекращает свое существование. Только в случае размещения намеренно недостоверных сообщений, что представляют угрозу нацбезопасности, по сути есть штраф или исправительные работы - устанавливаются от 2 до 6 месяцев, и происходят по месту работы осужденного, получается часть заработка в доход государства", - сообщил замминистра.

"Мы понимаем, что большой угрозой является боты, а также фейковые аккаунты, которые распространяют большое количество дезинформации, и в этом случае, это умышленные действия, направленные на то, чтобы ввести суспильствол в заблуждение. В таком случае и лишение свободы. Это не идет речь о журналистах, это не идет речь о конкретных лицах или блоггерах. Это направленная, организованная информационная атака, и собственно за это должна быть более жесткая ответственность, так же как и за финансирование таких действий. То есть, когда мы говорим о том, что кто-то финансирует такую деятельность, и суд установит, что действительно это было, то действительно, это такое, за что необходимо отвечать... Но опять же, вернусь, очень много было дискуссий, что журналистов будут сажать в тюрьму, есть уголовная ответственность в виде штрафа в виде исправительных работ, но в тюрьму никто не сядет", - отметил Максимчук.

Напомним, что в Украине планируют ввести некоторые изменения относительно статуса журналиста.

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