Офіс Генпрокурора наполягає на передачі Україні "чорних скриньок" зі збитого літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора повторно звернувся із запитом до компетентних органів Ірану з приводу надання українській стороні бортових самописців з літака, збитого 8 січня ракетою біля Тегерана. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"У п’ятницю, 17 січня 2020 року, Офіс Генерального прокурора повторно звернувся із запитом до компетентних органів Ірану з приводу надання українській стороні бортових самописців літака Boeing-737 рейсу PS0752 "Тегеран-Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, звернення Офісу стосується активізації міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування за фактом даної авіакатастрофи.
Як повідомлялося в УНН, іранська сторона готова передати Україні бортові самописці з літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, але після того, як вони будуть досліджені на місці.
Нагадаємо, Офіс Генпрокурора вже просив Іран передати Україні "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ.
Як повідомлялося, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.