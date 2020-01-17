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Офис Генпрокурора настаивает на передаче Украине "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ

Киев • УНН

 • 10623 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев с самолета, сбитого 8 января ракетой возле Тегерана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Офис Генпрокурора настаивает на передаче Украине "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ

"В пятницу, 17 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing-737 рейса PS0752 "Тегеран-Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту данной авиакатастрофы.

Как сообщалось в УНН, иранская сторона готова передать Украине бортовые самописцы с самолета МАУ, что потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, но после того, как они будут исследованы на месте.

Напомним, Офис Генпрокурора уже просил Иран передать Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ.

Как сообщалось, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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