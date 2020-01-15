Офіс Генпрокурора просить Іран передати Україні "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Офіс Генпрокурора просить Іран передати українським правоохоронцям бортові самописці з українського літака, збитого 8 січня ракетою біля Тегерана. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов’язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс PS752 "Тегеран-Київ" та був збитий іранськими військовими", - йдеться у повідомленні.
Також, зазначається, що українська сторона вживає усіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців та збереження доказів у розслідуванні обставин авіакатастрофи.
Нагадаємо, "чорні скриньки" з українського літака, збитого ракетою біля Тегерана, не будуть відправлені до Франції, а, попередньо, відправляться в Україну.
Раніше Іран заявив, що вирішив направити "чорні скриньки" зі збитого українського літака МАУ до Франції.
Нагадаємо, раніше орган розслідувань з авіабезпеки Франції повідомив, що візьме участь в роботі з обома "чорними скриньками" збитого в Ірані українського авіалайнера і що ця робота пройде в Україні.
Як повідомлялося в УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.