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Офіс Генпрокурора просить Іран передати Україні "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ

Офіс Генпрокурора просить Іран передати Україні "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Офіс Генпрокурора просить Іран передати українським правоохоронцям бортові самописці з українського літака, збитого 8 січня ракетою біля Тегерана. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов’язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс PS752 "Тегеран-Київ" та був збитий іранськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Також, зазначається, що українська сторона вживає усіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців та збереження доказів у розслідуванні обставин авіакатастрофи.

Нагадаємо, "чорні скриньки" з українського літака, збитого ракетою біля Тегерана, не будуть відправлені до Франції, а, попередньо, відправляться в Україну.

Раніше Іран заявив, що вирішив направити "чорні скриньки" зі збитого українського літака МАУ до Франції.

Нагадаємо, раніше орган розслідувань з авіабезпеки Франції повідомив, що візьме участь в роботі з обома "чорними скриньками" збитого в Ірані українського авіалайнера і що ця робота пройде в Україні.

Як повідомлялося в УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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