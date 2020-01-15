Офис Генпрокурора просит Иран передать Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Офис Генпрокурора просит Иран передать украинским правоохранителям бортовые самописцы с украинского самолета, сбитого 8 января ракетой возле Тегерана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанную с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 "Тегеран-Киев" и был сбит иранскими военными", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.
Напомним, "черные ящики" с украинского самолета, сбитого ракетой возле Тегерана, будут отправлены во Францию, а потом, предварительно, отправятся в Украину.
Ранее Иран заявил, что решил направить "черные ящики" со сбитого украинского самолета МАУ во Францию.
Напомним, ранее орган расследований по авиабезопасности Франции сообщил, что примет участие в работе с обоими "черными ящиками" сбитого в Иране украинского авиалайнера и что эта работа пройдет в Украине.
Как сообщалось в УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.