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Іран направить "чорні скриньки" збитого українського літака до Франції

Іран направить "чорні скриньки" збитого українського літака до Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Іран вирішив направити “чорні скриньки” з збитого українського літака МАУ до Франції. Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі, передає УНН з посиланням на IRNA.

“Чорна скринька також буде відправлена до Франції, щоб прояснити всі аспекти цього питання”, — сказав Ісмаїлі.

За його словами, увагу суду зосереджено на “розкриття істини” в розслідуванні цієї справи.

Також під час брифінгу він заявив про арешт кількох людей в зв’язку з катастрофою українського літака.

Нагадаємо, раніше орган розслідувань з авіабезпеки Франції повідомив, що візьме участь в роботі з обома “чорними скриньками” збитого в Ірані українського авіалайнера і що ця робота пройде в Україні.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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