Іран направить "чорні скриньки" збитого українського літака до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Іран вирішив направити “чорні скриньки” з збитого українського літака МАУ до Франції. Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі, передає УНН з посиланням на IRNA.
“Чорна скринька також буде відправлена до Франції, щоб прояснити всі аспекти цього питання”, — сказав Ісмаїлі.
За його словами, увагу суду зосереджено на “розкриття істини” в розслідуванні цієї справи.
Також під час брифінгу він заявив про арешт кількох людей в зв’язку з катастрофою українського літака.
Нагадаємо, раніше орган розслідувань з авіабезпеки Франції повідомив, що візьме участь в роботі з обома “чорними скриньками” збитого в Ірані українського авіалайнера і що ця робота пройде в Україні.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.