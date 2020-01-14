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Іран заявив про арешти у зв'язку з катастрофою літака МАУ

Іран заявив про арешти у зв'язку з катастрофою літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Офіційний представник судової влади Ірану Голямхосейн Есмаїлі у вівторок заявив про арешт кількох людей у зв'язку з катастрофою українського літака Boeing 737 під Тегераном. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

"Судовий орган Ірану заарештував деяких людей за їх роль в катастрофі українського літака, у який, за словами Тегерана, випадково поцілила іранська ракета", - цитує видання заяву представника судової влади країни Голямхосейна Есмаїлі.

Більших подробиць він не надав.

Нагадаємо, 14 січня іранський президент Хасан Рухані заявив, що Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиття українського пасажирського літака. 

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі загинули. Серед загиблих - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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