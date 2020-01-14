Иран заявил об арестах в связи с катастрофой самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили во вторник заявил об аресте нескольких человек в связи с катастрофой украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
"Судебный орган Ирана арестовал некоторых людей за их роль в катастрофе украинского самолета, в который, по словам Тегерана, случайно попала иранская ракета", - цитирует издание заявление представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.
Больших подробностей он не предоставил.
Напомним, 14 января иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбитие украинского пассажирского самолета.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.