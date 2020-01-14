Рухані: Іран покарає винних у збитті українського літака
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиття українського пасажирського літака. Про це заявив президент країни Хасан Рухані у вівторок, передає УНН з посиланням на Reuters.
У вівторок в промові, яку транслювало телебачення, він додав, що "трагічна подія" буде ретельно розслідувана.
"Це була непрощенна помилка... одна людина не може нести одноосібну відповідальність за катастрофу літака", - сказав він.
"Іранські збройні сили, які визнають свою помилку, є хорошим першим кроком... Ми повинні запевнити людей, що такого більше не повториться", - сказав він.
Як зазначає Evening Standard, ця промова послідувала після того, як представник судових органів заявив, що деякі люди були затримані за їхню роль в аварії.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі загинули. Серед загиблих - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.