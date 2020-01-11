Стало відомо, яка організація з Франції розслідуватиме причини катастрофи літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Орган розслідувань щодо авіабезпеки Франції повідомив, що візьме участь у роботі з обома "чорними скриньками" збитого в Ірані українського авіалайнера і що ця робота відбудеться в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Twitter організації.
"Аварія "Боїнга-737" бортномер UR-PSR компанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня 2020 року: Бюро розслідувань і аналізу питань безпеки цивільної авіації підтверджує, що візьме участь у технічній роботі з голосовим і параметричним бортовими реєстраторами, яка буде здійснена в Україні", – мовиться в повідомленні цього бюро у твітері.
У ньому також додано, що за графік слідчих дій і хід розслідування відповідальні органи розслідувань повітряних інцидентів Ірану.
Нагадаємо, Зеленський з Макроном домовилися про залучення Франції до розшифровки "чорних скриньок".