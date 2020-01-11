Стало известно, какая организация из Франции расследовать причины катастрофы самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Орган расследований по авиабезопасности Франции сообщил, что примет участие в работе с обоими "черными ящиками" сбитого в Иране украинского авиалайнера и что эта работа пройдет в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода и Twitter организации.
"Авария" Боинга-737 "бортномер UR-PSR компании" Международные авиалинии Украины "8 января 2020 Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации подтверждает, что примет участие в технической работе с голосовым и параметрическим бортовыми регистраторами, которая будет осуществлена в Украине ", - говорится в сообщении этого бюро в твиттере.
В нем также добавлено, что за график следственных действий и ход расследования ответственные органы расследований воздушных инцидентов Ирана.
Напомним, Зеленский с Макрона договорились о привлечении Франции к расшифровке "черных ящиков".