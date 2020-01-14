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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110427 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113047 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123789 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103903 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107263 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107527 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131768 просмотра

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Иран направит "черные ящики" сбитого украинского самолета во Францию

Иран направит "черные ящики" сбитого украинского самолета во Францию

Киев  •  УНН

 • 12020 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Иран решил направить “черные ящики” со сбитого украинского самолета МАУ во Францию. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передаёт УНН со ссылкой на IRNA.

“Черный ящик также будет отправлен во Францию, чтобы прояснить все аспекты этого вопроса”, — сказал Исмаили.

По его словам, внимание суда сосредоточено на “раскрытии истины” в расследовании этого дела.

Также во время брифинга он заявил об аресте нескольких человек в связи с катастрофой украинского самолета.

Напомним, ранее орган расследований по авиабезопасности Франции сообщил, что примет участие в работе с обоими “черными ящиками” сбитого в Иране украинского авиалайнера и что эта работа пройдет в Украине.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. Среди погибших — всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

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