Иран направит "черные ящики" сбитого украинского самолета во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Иран решил направить “черные ящики” со сбитого украинского самолета МАУ во Францию. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передаёт УНН со ссылкой на IRNA.
“Черный ящик также будет отправлен во Францию, чтобы прояснить все аспекты этого вопроса”, — сказал Исмаили.
По его словам, внимание суда сосредоточено на “раскрытии истины” в расследовании этого дела.
Также во время брифинга он заявил об аресте нескольких человек в связи с катастрофой украинского самолета.
Напомним, ранее орган расследований по авиабезопасности Франции сообщил, что примет участие в работе с обоими “черными ящиками” сбитого в Иране украинского авиалайнера и что эта работа пройдет в Украине.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. Среди погибших — всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.