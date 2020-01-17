На Луганщині студент-медик організував нарколабораторію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Луганщині затримали студента-медика, який організував нарколабораторію та продавав "товар" через Telegram-канал. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"За процесуального керівництва прокуратури Луганської області у кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими Слідчого управління спільно з працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Луганській області задокументовано та припинено діяльність нарколабораторії з виготовлення психотропних речовин", - сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що 18-річний студент медичного закладу за місцем свого мешкання у міста Рубіжне виготовляв психотропну речовину амфетамін та через створений Telegram-канал розповсюджував психотропи на території області.
Правоохоронці затримали молодого наркоділка під час отримання з поштового відділення чергового замовлення – психотропної речовини PVP (т.зв. "дизайнерський наркотик" - ред.) загальною масою близько 100 грамів, що відноситься до великих розмірів.
Під час санкціонованого судом обшуку помешкання студента виявлено та вилучено лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, прекурсори та амфетамін.
Наразі вказаній особі повідомлено про підозру за ч.3 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, в особливо великих розмірах).
До підозрюваного Сєвєродонецьким міським судом Луганської області застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 315,3 тисяч гривень.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Чернівцях Служба безпеки України блокувала функціонування переїздної нарколабораторії із виробництва амфетаміну. Щомісячний обіг від її діяльності становив півмільйона гривень.