В Луганской области студент-медик организовал нарколабораторию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Луганской области задержали студента-медика, который организовал нарколабораторию и продавал "товар" через Telegram-канал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"За процессуального руководства прокуратуры Луганской области в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляется следователями Следственного управления совместно с работниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Луганской области задокументирована и прекращена деятельность нарколаборатории по изготовлению психотропных веществ", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 18-летний студент медицинского учреждения по месту своего проживания в города Рубежное изготавливал психотропное вещество амфетамин и через созданный Telegram-канал распространял психотропы на территории области.
Правоохранители задержали молодого наркодельца во время получения из почтового отделения очередного заказа - психотропного вещества PVP (т.н. "дизайнерский наркотик" - ред.) общей массой около 100 граммов, что относится до больших размеров.
Во время санкционированного судом обыска квартиры студента обнаружено и изъято лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ, прекурсоров и амфетамина.
Сейчас указанному лицу сообщено о подозрении по ч.3 ст.307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение особо опасного психотропного вещества с целью сбыта, в особо крупных размерах).
К подозреваемому Северодонецким городским судом Луганской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, составляет 315,3 тысяч гривен.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Черновцах Служба безопасности Украины блокировала функционирование переездной нарколаборатории по производству амфетамина. Ежемесячный оборот от ее деятельности составил около полмиллиона гривен.