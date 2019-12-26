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На Буковині блокували діяльність мобільної нарколабораторії із виготовлення амфетаміну

На Буковині блокували діяльність мобільної нарколабораторії із виготовлення амфетаміну

Київ • УНН

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КИЇІВ. 26 грудня. УНН. У Чернівцях Служба безпеки України блокувала функціонування переїзної нарколабораторії із виробництва амфетаміну. Щомісячний обіг від її діяльності становив півмільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців організувала наркобізнес із виготовлення та збуту амфетаміну у особливо великих розмірах. Основне виробництво ділки обладнали за місцем проживання одного із них", - сказано у повідомленні.

"Філіали" діяли в орендованих приміщеннях в Чернівцях та області. Для конспірації зловмисники періодично перевозили "цехи" в інші місця. Восени правоохоронці припинили діяльність двох лабораторій із наркомережі, що були розміщені в одному із сіл на Буковині та в обласному центрі.

У межах відкритого кримінального провадження співробітники СБУ провели обшуки за місцем розташування третьої підпільної лабораторії в обласному центрі, а також за місцями проживання ділків.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили з гаражного приміщення підготовлені до продажу психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення, прекурсори, комп’ютерну техніку та чорнові записи з даними про замовників і наркотрафік.
Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом фігурантам справи про підозри.

Нагадаємо, поліція Чернігівщини затримала у Ніжині групу чоловіків, які забезпечували наркотиками не лише мешканців міста, а й жителів усієї області. Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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