На Буковине блокировали деятельность мобильной нарколаборатории по изготовлению амфетамина
Киев • УНН
КИИИВ. 26 декабря. УНН. В Черновцах Служба безопасности Украины блокировала функционирование переездной нарколаборатории по производству амфетамина. Ежемесячный оборот от ее деятельности составил полмиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей организовала наркобизнес по изготовлению и сбыту амфетамина в особо крупных размерах. Основное производство дельцы оборудовали по месту жительства одного из них", - сказано в сообщении.
"Филиалы" действовали в арендованных помещениях в Черновцах и области. Для конспирации злоумышленники периодически перевозили "цеха" в другие места. Осенью правоохранители пресекли деятельность двух лабораторий из наркосети, которые были размещены в одном из сел на Буковине и в областном центре.
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски по месту расположения третьей подпольной лаборатории в областном центре, а также по месту жительства дельцов.
Во время следственных действий правоохранители изъяли из гаражного помещения подготовленные к продаже психотропные вещества, оборудование для их изготовления, прекурсоры, компьютерную технику и черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафике. Сейчас решается вопрос об объявлении трем фигурантам дела о подозрениях.
Напомним, полиция Черниговской области задержала в Нежине группу мужчин, которые обеспечивали наркотиками не только жителей города, но и жителей всей области. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.