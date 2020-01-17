Держава у 2019 році витратила на відрядження Разумкова понад 32 тисячі грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У 2019 році, з 29 серпня по 31 грудня, держава витратила на службові відрядження голови ВР Дмитра Разумкова понад 32 тисячі гривень. Про це УНН повідомили в Апараті ВР у відповідь на запит.
Так, з 29 серпня по 31 грудня 2019 року голова ВР Дмитро Разумков був у восьми відрядженнях у межах України та за кордоном, зокрема у місті Стасбург та місті Базош Французької Республіки.
За цей термін було витрачено 32 041, 35 грн на чотири службові відрядження, три з яких відбулися на території України. За інформацією Апарату ВР, на службове відрядження у Францію було витрачено 30 961, 35 грн. На відрядження по Україні було витрачено 720 грн, 300 грн та 60 грн.
Додамо, за інформацією Апарату ВР, витрати на участь Разумкова у заході Європейського Парламенту у рамках “Діалогів Жана Моне” у м. Базош у Франції здійснювалися за рахунок приймаючої сторони.
Нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков розповів, що зарплата народних депутатів України у 2020 році у зв’язку з прожитковим мінімумом підвищиться приблизно на 3 тисячі гривень.