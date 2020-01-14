Разумков розповів, на скільки підвищиться зарплата нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Зарплата народних депутатів України у 2020 році у зв’язку з прожитковим мінімумом підвищиться приблизно на 3 тисячі гривень. Про це під час пленарного засідання заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Є індексація заробітної плати народних депутатів України. Однак вона не відповідає тим цифрам, про які пишуть в ЗМІ, про 100 тисяч, десь я бачив про 150 тисяч. Зміни заробітної плати - близько 3 000 грн для народного депутата. Це пов’язано з прожитковим мінімумом", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, законом про Держбюджет, який набрав чинності 1 січня 2020 року, змінює розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум (для працездатних осіб): з 1 січня – 2102 грн, з 1 липня – 2197 грн, з 1 грудня – 2270 грн.