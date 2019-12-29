В Україні змінився розмір мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Законом про Держбюджет, який набрав чинності 1 січня 2020 року, змінює розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, повідомляє УНН.
Мінімальна зарплата: у місячному розмірі становитиме 4723 грн, а у погодинному – 28,31 грн.
Прожитковий мінімум (для працездатних осіб): з 1 січня – 2102 грн, з 1 липня – 2197 грн, з 1 грудня – 2270 грн.
Нагадаємо, Бюджет-2020 передбачає: доходи держави на наступний рік визначено в сумі 1095,6 млрд грн, видатки — 1182,0 млрд грн. Бюджет збалансовано з дефіцитом на рівні 2,1% ВВП (94,3 млрд грн).
Для посилення соціального захисту та підтримки окремих категорій громадян передбачено спрямувати:
• 0,8 млрд грн на покращення матеріального забезпечення одиноких одержувачів пенсій та осіб, які не мають права на пенсію, яким виповнилося 80 та більше років;
• майже 1 млрд грн — на реалізацію проекту “Житло для внутрішньо переміщених осіб” та для надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам;
• 1,1 млрд грн на лікування громадян України за кордоном.