В Украине изменился размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Законом о Госбюджете, который вступил в силу 1 января 2020, меняет размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума, сообщает УНН.
Минимальная зарплата: в месячном размере составит 4723 грн, а в почасовом - 28,31 грн.
Прожиточный минимум (для трудоспособных лиц): с 1 января - 2102 грн, с 1 июля - 2197 грн, с 1 декабря - 2270 грн.
Напомним, бюджет-2020 предусматривает: доходы государства на следующий год определены в сумме 1095,6 млрд грн, расходы — 1182,0 млрд грн. Бюджет сбалансирован с дефицитом на уровне 2,1% ВВП (94,3 млрд грн).
Для усиления социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан предусмотрено направить:
0,8 млрд грн на улучшение материального обеспечения одиноких получателей пенсий и лиц, не имеющих права на пенсию, которым исполнилось 80 и более лет;
почти 1 млрд грн — на реализацию проекта “Жилье для внутренне перемещенных лиц” и для предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам;
1,1 млрд грн — на лечение граждан Украины за рубежом.