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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 10089 просмотра

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В Украине изменился размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума

В Украине изменился размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Законом о Госбюджете, который вступил в силу 1 января 2020, меняет размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума, сообщает УНН.

Минимальная зарплата: в месячном размере составит 4723 грн, а в почасовом - 28,31 грн.

Прожиточный минимум (для трудоспособных лиц): с 1 января - 2102 грн, с 1 июля - 2197 грн, с 1 декабря - 2270 грн.

Напомним, бюджет-2020 предусматривает: доходы государства на следующий год определены в сумме 1095,6 млрд грн, расходы — 1182,0 млрд грн. Бюджет сбалансирован с дефицитом на уровне 2,1% ВВП (94,3 млрд грн).

Для усиления социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан предусмотрено направить:

0,8 млрд грн на улучшение материального обеспечения одиноких получателей пенсий и лиц, не имеющих права на пенсию, которым исполнилось 80 и более лет;

почти 1 млрд грн — на реализацию проекта “Жилье для внутренне перемещенных лиц” и для предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам;

1,1 млрд грн — на лечение граждан Украины за рубежом.

Украинские Национальные Новости

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