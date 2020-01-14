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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112791 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115406 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130976 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106426 просмотра

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5 марта, 08:58 • 108590 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131948 просмотра

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Разумков рассказал, на сколько повысится зарплата нардепов

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КИЕВ. 14 января. УНН. Зарплата народных депутатов Украины в 2020 году в связи с прожиточным минимумом повысится примерно на 3000 гривен. Об этом во время пленарного заседания заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Есть индексация заработной платы народных депутатов Украины. Однако она не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, о 100 тысячах, где-то я видел о 150 тысячах. Изменения заработной платы - около 3000 грн для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом", - отметил Разумков.

Напомним, законом о Госбюджете, который вступил в силу 1 января 2020 года, меняет размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Прожиточный минимум (для трудоспособных лиц): с 1 января - 2102 грн, с 1 июля - 2197 грн, с 1 декабря - 2270 грн.

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