Государство в 2019 году потратило на командировки Разумкова более 32 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В 2019 году, с 29 августа по 31 декабря, государство потратило на служебные командировки председателя ВР Дмитрия Разумкова более 32 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в Аппарате ВР в ответ на запрос.
Так, с 29 августа по 31 декабря 2019 года председатель ВР Дмитрий Разумков был в восьми командировках в пределах Украины и за рубежом, в городе Стасбург и городе Базош Французской Республики.
За этот срок было потрачено 32 041, 35 грн на четыре служебные командировки, три из которых произошли на территории Украины. По информации Аппарата ВР, на служебную командировку во Францию было потрачено 30 961, 35 грн. На командировки по Украине было потрачено 720 грн, 300 грн и 60 грн.
Добавим, по информации Аппарата ВР, расходы на участие Разумкова в мероприятии Европейского Парламента в рамках "Диалогов Жана Моне" в г. Базош во Франции осуществлялись за счет принимающей стороны.
Напомним, председатель ВР Дмитрий Разумков рассказал, что зарплата народных депутатов Украины в 2020 году в связи с прожиточным минимумом повысится примерно на 3000 гривен.