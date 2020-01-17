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МИД Польши раскритиковал публикацию в РФ документов об увольнении Варшавы

Киев • УНН

 • 21790 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Министерство иностранных дел Польши выступило с критикой опубликованных Минобороны России уникальных документов, рассекреченных к 75-летию освобождения Варшавы от немецких оккупантов Красной армией. Заявление по этому вопросу сделал в пятницу на брифинге заместитель министра Павел Яблоньский, пишет УНН.

МИД Польши раскритиковал публикацию в РФ документов об увольнении Варшавы

Отвечая на вопрос о новых документах, которые свидетельствуют, что подразделения Армии Крайовой, вероятно, уничтожили в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников, Яблоньский выступил с утверждением, что это “попытка переписывания истории”.

“17 января 1945 года Красная армия вошла в Варшаву, разрушенную после Варшавского восстания”, — напомнил дипломат и выступил с утверждением, что советские военнослужащие не поддерживали восставших. Кроме того, Яблоньский связал с приходом советских войск наступившие впоследствии политические изменения в жизни Польши. “Мы должны об этом помнить, конечно, уважая отдельных солдат”, — цитирует заместителя главы МИД Польское агентство печати.

We respect soldiers’ blood sacrifice in the fight vs Nazism, but in '45 Stalin's regime brought  terror, atrocities and economic exploitation.

Red Army liberated Warsaw from Nazi occupation but it didn’t mean liberty for Poland!

Share#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/WjmuH8Zjzh

— Ministry of Foreign Affairs  (@PolandMFA) January 17, 2020

.@mfa_russia admits that  treats the burial places of Red Army soldiers with respect.

YES – we respect every life that was lost in the fight against the German invader during #WW2.
NO – we do not accept the propagation of communist ideology by maintaining Red Army monuments. pic.twitter.com/CF52J5deOH

— Ministry of Foreign Affairs  (@PolandMFA) January 17, 2020

Добавим, что 9 января в стенах Украинского института национальной памяти состоялась встреча Председателя Института Антона Дробович с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким.

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