МИД Польши раскритиковал публикацию в РФ документов об увольнении Варшавы

Отвечая на вопрос о новых документах, которые свидетельствуют, что подразделения Армии Крайовой, вероятно, уничтожили в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников, Яблоньский выступил с утверждением, что это “попытка переписывания истории”.

“17 января 1945 года Красная армия вошла в Варшаву, разрушенную после Варшавского восстания”, — напомнил дипломат и выступил с утверждением, что советские военнослужащие не поддерживали восставших. Кроме того, Яблоньский связал с приходом советских войск наступившие впоследствии политические изменения в жизни Польши. “Мы должны об этом помнить, конечно, уважая отдельных солдат”, — цитирует заместителя главы МИД Польское агентство печати.

We respect soldiers' blood sacrifice in the fight vs Nazism, but in '45 Stalin's regime brought terror, atrocities and economic exploitation.



Red Army liberated Warsaw from Nazi occupation but it didn't mean liberty for Poland!



.@mfa_russia admits that treats the burial places of Red Army soldiers with respect.



YES – we respect every life that was lost in the fight against the German invader during #WW2.

NO – we do not accept the propagation of communist ideology by maintaining Red Army monuments.

Добавим, что 9 января в стенах Украинского института национальной памяти состоялась встреча Председателя Института Антона Дробович с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким.