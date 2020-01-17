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Гончарук не виключає ліквідацію ДАБІ

Київ • УНН

 • 25815 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) можуть ліквідувати у тому вигляді, у якому вона зараз є. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук за підсумками наради з питань розвитку будівельної галузі, передає УНН.

Гончарук не виключає ліквідацію ДАБІ

"Схематозів", зокрема в Державній архітектурно-будівельній інспекції, не буде. Це моя принципова позиція. Якщо потрібно буде, то ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз. Україні потрібна сучасна конкурентна будівельна галузь як один із драйверів економіки. 2020-й — рік ініційованої урядом програми "Великого будівництва", - написав Гончарук.

Проте варто зазначити, що раніше, під час самої наради, Гончарук сказав наступне: "Ми зараз порадились (на нараді також були присутні віце-прем’єр Михайло Федоров, нова очільниця ДАБІ Олена Костенко та міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет - ред.), взагалі, я думаю, що приймемо рішення про ліквідацію ДАБІ в тому вигляді, в якому вона є – точно. З приводу того, яким чином мають надаватися ці послуги, ми, я думаю, найближчим часом домовимось усі разом".

Раніше УНН писав, що, за словами Гончарука, у сфері будівельної галузі мають бути реалізовані три цілі, а саме детінізація бізнесу в сфері видобутку будматеріалів, працевлаштування, а також очищення галузевих органів від корумпованих чиновників.

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