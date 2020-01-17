Гончарук після ВР прийшов на нараду по будівництву: розповів про цілі

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 13977 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 16262 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 20744 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 218125 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 152675 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 131912 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 135773 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149811 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148690 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 232129 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 22794 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 21582 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 29727 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 23244 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 23484 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 13966 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 218113 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 188752 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 307208 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 328523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 24709 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 11895 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 61673 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 44135 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 58133 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Гончарук після ВР прийшов на нараду по будівництву: розповів про цілі

Київ • УНН

 • 19634 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У сфері будівельної галузі мають бути реалізовані три цілі, а саме детінізація бізнесу в сфері видобутку будматеріалів, працевлаштування, а також очищення галузевих органів від корумпованих чиновників. Про це під час наради з питань розвитку будівельної галузі розповів Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

Гончарук після ВР прийшов на нараду по будівництву: розповів про цілі

"Перше, ми очікуємо, що бізнес вийде з тіні, що легально почнуть видобуватися будівельні матеріали, адже зараз вони часто видобуваються нелегально – з цим ми будемо боротись. Фокус у нас - лісове господарство, але у найближчий час, ми вже готуємо необхідні матеріали разом з правоохоронними органами, вивчаємо, що там відбувається, з видобутком піску, наприклад", - повідомив Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомі перші результати роботи е-кабінету забудовника

Прем’єр зазначив, що друга ціль – це працевлаштування у галузі "по-білому", адже, наразі, не всі компанії так роблять.

"Третє, ми хотіли б, щоб ви перестали бути заручниками корумпованих органів, перш за все ДАБІ. У нас так кадрові зміни, є новий керівник, поки що виконуючий обов’язки, є конкурс, є певні новації. Це ті цілі, що ми перед собою поставили", - резюмував Гончарук.

Нагадаємо, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.

Після цього Прем'єр з'їздив до Офісу Президента, а згодом - виступив у Верховній Раді, де пообіцяв працювати у "штатному режимі" до рішення Президента з приводу своєї заяви. 

Пізніше з'явилася інформація від ОПУ, що Зеленський вимагає від правоохоронців за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників НБУ. Примітно, що у пресслужбі ОПУ при цьому так і не згадали про заяву про відставку Прем'єра.

Як повідомляв УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,553.01