Гончарук після ВР прийшов на нараду по будівництву: розповів про цілі

"Перше, ми очікуємо, що бізнес вийде з тіні, що легально почнуть видобуватися будівельні матеріали, адже зараз вони часто видобуваються нелегально – з цим ми будемо боротись. Фокус у нас - лісове господарство, але у найближчий час, ми вже готуємо необхідні матеріали разом з правоохоронними органами, вивчаємо, що там відбувається, з видобутком піску, наприклад", - повідомив Гончарук.

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Прем’єр зазначив, що друга ціль – це працевлаштування у галузі "по-білому", адже, наразі, не всі компанії так роблять.

"Третє, ми хотіли б, щоб ви перестали бути заручниками корумпованих органів, перш за все ДАБІ. У нас так кадрові зміни, є новий керівник, поки що виконуючий обов’язки, є конкурс, є певні новації. Це ті цілі, що ми перед собою поставили", - резюмував Гончарук.

Нагадаємо, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.

Після цього Прем'єр з'їздив до Офісу Президента, а згодом - виступив у Верховній Раді, де пообіцяв працювати у "штатному режимі" до рішення Президента з приводу своєї заяви.

Пізніше з'явилася інформація від ОПУ, що Зеленський вимагає від правоохоронців за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників НБУ. Примітно, що у пресслужбі ОПУ при цьому так і не згадали про заяву про відставку Прем'єра.

Як повідомляв УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".