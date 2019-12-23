Стали відомі перші результати роботи е-кабінету забудовника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Електронним кабінетом забудовника скористалися майже 200 українців за 10 днів. Також через е-кабінет уже будуються 145 об'єктів, а 37 — введено в екплуатацію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
“Майже 200 українців за 10 днів успішно скористалися Електронним кабінетом забудовника”, — написав Гончарук.
Зазначається, що серед автоматизованих послуг — початок підготовчих робіт і початок будівництва, а також введення об’єкта в експлуатацію.
Так, через е-кабінет уже будуються 145 об’єктів, а 37 — введено в екплуатацію.
“При цьому, тіньовий ринок посередницьких послуг у цій галузі складав приблизно 100 мільйонів гривень на рік, а майже 50% усіх заявок отримували відмову протягом минулого року.
Наразі е-кабінет надає послуги щодо об’єктів класу наслідків СС1 (ред. — класи відповідальності будівель і споруд: незначні наслідки — СС1). Це 80% усіх заявок до Державної архітектурно-будівельної інспекції України”, — повідомив Гончарук.
Як раніше повідомляв УНН, “електронний кабінет забудовника” має на меті якісніше працювати з даними та мінімізувати контакт людей з чиновниками.