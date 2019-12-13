Гончарук про е-кабінет забудовника: корупція має зникнути із будівництва

"Наша команда, за дорученням Президента, робить все для того, щоб максимально швидко в Україні зникло таке явище, як корупція", - зазначив прем’єр.

З його слів, у даному контексті IT-рішення – це один з серйозних інструментів для цього, що дозволяє якісніше працювати з даними, мінімізувати контакт людей з чиновниками тощо.

"Чим швидше ми переведемо державу в смартфон, тим менше стане корупції на середньому і низовому рівні, тим якісніші будуть дані у державі, тим якісніше ми зможемо надавати сервіси. Будівництво – це традиційно одна з найбільш корумпованих сфер – всі ці 5 доларів за метр, це все дуже добре відомо, тому боротьба з корупцією у сфері будівництва є чи не найголовнішим завданням. І саме тому, власне, сьогодні презентація цього продукту, перший дуже серйозний крок для боротьби з корупцією, є дуже важливим. Ми починаємо з лише частини цього ринку, з великої, з СС1 – це найменш ризиковані об’єкти, але частка яких є дуже істотною – трохи більше 80% всіх заявок, які надходять до держави, стосуються не ризикових об’єктів, тобто СС1", - пояснив він.

Гончарук зазначив, що це відчує велика кількість людей, а також висловив сподівання, що цей продукт буде протестований найближчим часом.

"А поки перший крок – презентація електронного кабінету забудовника – головний месседж полягає тут в тому, що корупції незабаром стане значно менше, а через певний період часу вона має зовсім зникнути з будівництва як явище. Вже в наступному році про корупцію в будівництві ми повинні забути як про явище, не давши корупціонеру залишитись в системі з одної точки зору, і удосконаливши процеси таким чином, щоб у корупціонера не було жодного шансу вимагати щось незаконне від забудовника", - додав він.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про першу державну послугу без участі чиновника.