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Федоров розповів про першу державну послугу без участі чиновника

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні з’явиться перша електронна державна послуга без участі чиновника, коли громадяни зможуть повідомити про початок будівництва. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.

“За декілька днів ми будемо разом з Міністерством розвитку громад вже презентувати дуже класний проект „Кабінет забудовника“. Ми вас всіх запрошуємо. Це можливість громадянам сповістити про початок будівництва в електронному форматі. Це перша послуга у державі без чиновника взагалі”, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, 6 грудня міністр цифрової трансформації Федоров повідомляв, що наступного тижня Міністерство цифрової трансформації запустить бета-версію додатку “Дія” (“Держава в смартфоні”).

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