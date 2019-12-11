Федоров розповів про першу державну послугу без участі чиновника

“За декілька днів ми будемо разом з Міністерством розвитку громад вже презентувати дуже класний проект „Кабінет забудовника“. Ми вас всіх запрошуємо. Це можливість громадянам сповістити про початок будівництва в електронному форматі. Це перша послуга у державі без чиновника взагалі”, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, 6 грудня міністр цифрової трансформації Федоров повідомляв, що наступного тижня Міністерство цифрової трансформації запустить бета-версію додатку “Дія” (“Держава в смартфоні”).