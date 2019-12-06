Наступного тижня тестово запустять "Державу в смартфоні" - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Наступного тижня Міністерство цифрової трансформації запустить бета-версію додатку "Дія" ("Держава в смартфоні"). Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Ми сьогодні займаємось нашим додатком "Держава в смартфоні". Ми наступного тижня вже бета-версію будемо запускати, і 20 тисяч людей будемо шукати, які будуть бета-тестувальниками", - сказав Федоров.
Він додав, що Міністерство почало з того, що відцифровує водійські посвідчення і технічні паспорти авто.
Нагадаємо, 23 листопада Михайло Федоров анонсував презентацію запуску "Держави в смартфоні" у грудні.
Також нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що за допомогою українського проекту “Держава у смартфоні” будуть боротися з корупцією.