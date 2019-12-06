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Наступного тижня тестово запустять "Державу в смартфоні" - Федоров

Наступного тижня тестово запустять "Державу в смартфоні" - Федоров

Київ • УНН

 • 28628 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Наступного тижня Міністерство цифрової трансформації запустить бета-версію додатку "Дія" ("Держава в смартфоні"). Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Ми сьогодні займаємось нашим додатком "Держава в смартфоні". Ми наступного тижня вже бета-версію будемо запускати, і 20 тисяч людей будемо шукати, які будуть бета-тестувальниками", - сказав Федоров.

Він додав, що Міністерство почало з того, що відцифровує водійські посвідчення і технічні паспорти авто.

Нагадаємо, 23 листопада Михайло Федоров анонсував презентацію запуску "Держави в смартфоні" у грудні.

Також нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що за допомогою українського проекту “Держава у смартфоні” будуть боротися з корупцією.

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