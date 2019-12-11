Федоров рассказал о первой государственной услуге без участия чиновника

“За несколько дней мы будем вместе с Министерством развития общин уже представить очень классный проект „Кабинет застройщика“. Мы вас всех приглашаем. Это возможность гражданам известить о начале строительства в электронном формате. Это первая услуга в государстве без чиновника вообще”, - отметил Федоров.

Напомним, 6 декабря министр цифровой трансформации Федоров сообщал, что на следующей неделе Министерство цифровой трансформации запустит бета-версию приложения “Дия” (“Государство в смартфоне”).